Данилов Григорий Ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Данилов Ларион Данилов
Мать: Авдотья Трофимова
Рождение ребёнка
17.02.1876
Сын: Данилов Тимофей Григорьев
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: Марфа Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устина Григорьевна
Мать ребёнка: Прасковья Ефимовна
Смерть
Неизвестно