Данилов Петр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Данилов Григорий Ларионов
Мать: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
16.05.1900
Мать ребёнка: Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
04.01.1902
Мать ребёнка: Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
04.01.1902
Мать ребёнка: Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
21.03.1904
Мать ребёнка: Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Мариамна Петровна
Мать ребёнка: Мелания Михайловна
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Данилов Александр Петрович
Мать ребёнка: Мелания Михайловна
Смерть
Неизвестно