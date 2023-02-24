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Данилов Петр Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Данилов Григорий Ларионов

Мать: Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
16.05.1900

Сын: Данилов Трофим Петрович

Мать ребёнка: Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
04.01.1902

Сын: Данилов Марк близнецы

Мать ребёнка: Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
04.01.1902

Сын: Данилов Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
21.03.1904

Сын: Данилов Яков Петрович

Мать ребёнка: Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
13.02.1906

Дочь: Мариамна Петровна

Мать ребёнка: Мелания Михайловна

Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Данилов Александр Петрович

Мать ребёнка: Мелания Михайловна

Смерть
Неизвестно
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