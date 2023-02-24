(? Артемьева) Мелания Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1900
Отец ребёнка: Данилов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1902
Отец ребёнка: Данилов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1902
Отец ребёнка: Данилов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.03.1904
Отец ребёнка: Данилов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
13.02.1906
Дочь: Мариамна Петровна
Отец ребёнка: Данилов Петр Григорьевич
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Данилов Александр Петрович
Отец ребёнка: Данилов Петр Григорьевич
Смерть
Неизвестно