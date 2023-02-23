Ефросиния Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.08.1875

Сын: Артемьев Александр Кузмич

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Артемьев Кузьма Михайлов

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
25.08.1890

Дочь: Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
26.10.1901

Дочь: Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
29.07.1903

Дочь: Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мелания Михайловна

Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Смерть
Неизвестно
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