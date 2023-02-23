Ефросиния Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.08.1875
Сын: Артемьев Александр Кузмич
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Около 1876
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
25.08.1890
Дочь: Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
26.10.1901
Дочь: Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
29.07.1903
Дочь: Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мелания Михайловна
Отец ребёнка: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович
Смерть
Неизвестно