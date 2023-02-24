Артемьев Кузьма Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Бракосочетание
03.11.1903
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: Анна Кузминична
Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: ?
Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
15.12.1906
Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Артемьев Константин Кузмич
Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Ольга Кузьминична
Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна
Смерть
Неизвестно