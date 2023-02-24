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Артемьев Кузьма Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Артемьев Кр. 18.06.1900 Михаил Ксенофонтович

Мать: Ефросиния Семеновна

Бракосочетание
03.11.1903

Жена: Артемьева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: Анна Кузминична

Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: ?

Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Артемьев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Артемьев Константин Кузмич

Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Ольга Кузьминична

Мать ребёнка: Артемьева Александра Семеновна

Смерть
Неизвестно
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