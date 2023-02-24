Артемьева (Чернявская?) Александра Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Чернявская? ?
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1903
Рождение ребёнка
19.08.1904
Дочь: Анна Кузминична
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
20.03.1906
Дочь: ?
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
15.12.1906
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Артемьев Константин Кузмич
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов
Рождение ребёнка
11.07.1914
Дочь: Ольга Кузьминична
Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов
Смерть
Неизвестно