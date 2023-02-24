Артемьева (Чернявская?) Александра Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемьева (Чернявская?) Александра Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Чернявская? ?

Мать: ?

Бракосочетание
03.11.1903

Муж: Артемьев Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
19.08.1904

Дочь: Анна Кузминична

Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
20.03.1906

Дочь: ?

Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
15.12.1906

Сын: Артемьев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Артемьев Константин Кузмич

Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов

Рождение ребёнка
11.07.1914

Дочь: Ольга Кузьминична

Отец ребёнка: Артемьев Кузьма Михайлов

Смерть
Неизвестно
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