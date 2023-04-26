Прасковья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1876
Сын: Данилов Тимофей Григорьев
Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич
Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
02.09.1890
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устина Григорьевна
Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов
Смерть
Неизвестно