Прасковья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1876

Сын: Данилов Тимофей Григорьев

Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
1881

Сын: Данилов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
02.09.1890

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устина Григорьевна

Отец ребёнка: Данилов Григорий Ларионов

Смерть
Неизвестно
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