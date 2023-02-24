Данилов кр 5.01.1902 ? Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов кр 5.01.1902 ? Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Данилов Григорий Ларионов

Мать: Прасковья Ефимовна

Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Анна Ефремовна

Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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