Данилов кр 5.01.1902 ? Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Данилов Григорий Ларионов
Мать: Прасковья Ефимовна
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Анна Ефремовна
Мать ребёнка: Данилова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Данилова Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно