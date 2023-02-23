Данилова (Седельникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Седельникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1905

Дочь: Мария Ефремовна

Отец ребёнка: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич

Рождение ребёнка
22.01.1907

Дочь: Анна Ефремовна

Отец ребёнка: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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