Данилова (Седельникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1905
Дочь: Мария Ефремовна
Отец ребёнка: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич
Рождение ребёнка
22.01.1907
Дочь: Анна Ефремовна
Отец ребёнка: Данилов Кр 5.01.1902 ? Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно