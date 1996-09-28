Грибанова (Петроушева) Ираида Петровна
Место рождения
Дата рождения17.08.1925
Дата смерти28.09.1996
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1925
Рождение ребёнка
24.09.1952
Дочь: Банникова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1956
Сын: Грибанов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.08.1957
Сын: Грибанов Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Не работала до смерти дедушки, после - уборщица + газорезчица
Смерть
28.09.1996
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно