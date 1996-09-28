Грибанова (Петроушева) Ираида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Петроушева) Ираида Петровна

Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

17.08.1925

Дата смерти

28.09.1996

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1925

Отец: Петроушев Петр Иванович

Мать: Петроушева Клавдия Васильевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
24.09.1952

Дочь: Банникова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.02.1956

Сын: Грибанов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1957

Сын: Грибанов Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Грибанов Михаил Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Не работала до смерти дедушки, после - уборщица + газорезчица
Смерть
28.09.1996
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Причина смерти: Цирроз печени
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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