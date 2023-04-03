Петроушев Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1925
Дочь: Грибанова Ираида Петровна
Мать ребёнка: Петроушева Клавдия Васильевна
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фигурова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Петроушева Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петраушев Владимир Петрович
Мать ребёнка: Петроушева Клавдия Васильевна
Смерть
Неизвестно