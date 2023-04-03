Петроушев Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроушев Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Грибанова Ираида Петровна

Мать ребёнка: Петроушева Клавдия Васильевна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фигурова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Петроушева Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петраушев Владимир Петрович

Мать ребёнка: Петроушева Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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