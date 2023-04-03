Петроушева Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петроушева Клавдия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1925

Дочь: Грибанова Ираида Петровна

Отец ребёнка: Петроушев Петр Иванович

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фигурова Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Петроушев Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петраушев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Петроушев Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак груди
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