Банникова (Грибанова) Галина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Грибанова) Галина Михайловна

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Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

24.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1952

Отец: Грибанов Михаил Иванович

Мать: Грибанова Ираида Петровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
25.08.1972

Муж: Банников Владимир Иванович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Банников Владимир Иванович

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Банников Владимир Иванович

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