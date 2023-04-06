Банникова (Грибанова) Галина Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1952
Бракосочетание
25.08.1972
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Банников Владимир Иванович
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Банников Владимир Иванович