Банников Владимир Иванович
Место рожденияРоссия
Дата рождения18.05.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951
Россия
Бракосочетание
25.08.1972
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Елена Владимировна
Мать ребёнка: Банникова Галина Михайловна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Банников Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Банникова Галина Михайловна