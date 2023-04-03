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Банников Владимир Иванович

Место рождения

Россия

Дата рождения

18.05.1951

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951

Отец: Банников Иван Федорович

Мать: Банникова Евдокия Кузьминична

Россия
Бракосочетание
25.08.1972

Жена: Банникова Галина Михайловна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
1973

Дочь: Елена Владимировна

Мать ребёнка: Банникова Галина Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Банников Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Банникова Галина Михайловна

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