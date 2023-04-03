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(Банникова) Елена Владимировна

Место рождения

Россия

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Банников Владимир Иванович

Мать: Банникова Галина Михайловна

Россия
Рождение ребёнка
03.06.1995

Дочь: Арапова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Понятов Сергей Александрович

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.2002

Дочь: Алина Юрьевна

Отец ребёнка: Колокольцев Юрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колокольцев Юрий Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: Понятов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Понятов Сергей Александрович

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