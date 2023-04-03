(Банникова) Елена Владимировна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Россия
Рождение ребёнка
03.06.1995
Дочь: Арапова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Понятов Сергей Александрович
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.11.2002
Дочь: Алина Юрьевна
Отец ребёнка: Колокольцев Юрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно