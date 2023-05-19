Грибанов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1919
Дата смерти02.02.1980
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919
Рождение ребёнка
24.09.1952
Дочь: Банникова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.02.1956
Сын: Грибанов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1957
Сын: Грибанов Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зиновьева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
02.02.1980
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно