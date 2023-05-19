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Грибанов Михаил Иванович

Место рождения

Балук, Городищенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

21.11.1919

Дата смерти

02.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1919

Отец: Грибанов Иван Максимович

Мать: Грибанова Агафья Сергеевна

Балук, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1952

Дочь: Банникова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Рождение ребёнка
10.02.1956

Сын: Грибанов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
11.08.1957

Сын: Грибанов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зиновьева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Грибанова Ираида Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Смерть
02.02.1980
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область