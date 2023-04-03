Зиновьева (Грибанова) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗиновьева (Грибанова) Валентина Михайловна

Зиновьева (Грибанова) Валентина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грибанов Михаил Иванович

Мать: Грибанова Ираида Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1975

Дочь: Беспалова Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Зиновьев Анатолий Максимович

Работа или профессия
Между 1987 и 1999
Мирный, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Директор школы г. Мирный
Работа или профессия
С 1999
Директор школы с. Лопатино Волжский район Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Зиновьев Анатолий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Анатолий Максимович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close