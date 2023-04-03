Зиновьева (Грибанова) Валентина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1975
Дочь: Беспалова Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Зиновьев Анатолий Максимович
Работа или профессия
Между 1987 и 1999
Мирный, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Директор школы г. Мирный
Работа или профессия
С 1999
Директор школы с. Лопатино Волжский район Самарской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Андрей Анатольевич
Отец ребёнка: Зиновьев Анатолий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно