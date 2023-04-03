Зиновьев Анатолий Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.11.1975
Дочь: Беспалова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Зиновьева Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиновьев Андрей Анатольевич
Мать ребёнка: Зиновьева Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инфаркт