Зиновьев Анатолий Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев Анатолий Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1975

Дочь: Беспалова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Зиновьева Валентина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиновьев Андрей Анатольевич

Мать ребёнка: Зиновьева Валентина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиновьева Валентина Михайловна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Инфаркт
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