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Грибанов Виктор Михайлович

Место рождения

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область

Дата рождения

11.08.1957

Дата смерти

25.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1957

Отец: Грибанов Михаил Иванович

Мать: Грибанова Ираида Петровна

Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Грибанова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Грибанова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Ольга

Смерть
25.09.2008
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Новокуйбышевск, Новокуйбышевск, Самарская область
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