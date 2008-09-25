Грибанов Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.08.1957
Дата смерти25.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1957
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Михаил Викторович
Мать ребёнка: Грибанова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Грибанова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грибанова Ольга
Смерть
25.09.2008
Похороны
Неизвестно