Грибанова Агафья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1919
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Балук, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Ивановна
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пана Ивановна
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грибанов Александр Иванович
Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович
Смерть
Неизвестно