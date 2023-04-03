Грибанова Агафья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова Агафья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1919

Сын: Грибанов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Балук, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Ивановна

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пана Ивановна

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Иван Иванович

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грибанов Александр Иванович

Отец ребёнка: Грибанов Иван Максимович

Смерть
Неизвестно
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