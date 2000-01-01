деревня Балук, деревня Балук, Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Балук

Городищенский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Сельскохозяйственная перепись д. Балук Шугуровской волости Городищенского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 2826.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Городищенский уезд
298Балук, д. каз.при руч. Балуке.563890248303

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Шугуровская волость
182. Балук, деревня бывшая государственная, дворов 86, жителей 545, постоялый двор
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