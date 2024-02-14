Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Мать: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Фасах Галяутдинович

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Шакир Галяутдинович

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Магадеев Галяутдин

Рождение ребёнка
1894

Сын: Магадеев Закир Галяутдинович

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Рождение ребёнка
15.06.1913

Сын: Магадеев Салах Галяутдинович

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Магадеева) Сабира Галяутдиновна

Отец ребёнка: Магадеев Галяутдин

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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