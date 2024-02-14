Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1828
Дата смерти1892
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Тимербулат
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Минжамал
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тимербулатов Гизатулла Садрыевич (Садретдинович)
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал
Смерть
1892
Причина смерти: Болезнь