Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1828

Дата смерти

1892

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Тимербулат

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимербулатов Гизатулла Садрыевич (Садретдинович)

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Мать ребёнка: Тимербулатова Минжамал

Смерть
1892
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.