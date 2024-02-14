Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ихсанов Зиннат (Первый) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
25.08.1912
Сын: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
1916
Сын: Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Ихсанова) Зифа Галимовна
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Ихсанов Хадый (Хади) Галимович
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Ихсанова) Гильминур Галимовна
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Рождение ребёнка
1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно