Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Мать: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ихсанов Зиннат (Первый) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Ихсанова) Зифа Галимовна

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ихсанов Хадый (Хади) Галимович

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Ихсанова) Гильминур Галимовна

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ихсанов Галим Сальманович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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