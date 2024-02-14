Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович

Место рождения

д.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния

Дата рождения

1916

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Ихсанов Галим Сальманович

Мать: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Смерть
1950
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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