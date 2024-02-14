Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович
Место рожденияд.Ибраево, Кара-кипчакская волость, Оренбургская губерния
Дата рождения1916
Дата смерти1950
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Смерть
1950
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно