Ихсанов Галим Сальманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Ихсанов Сальман Бильданович
Мать: Ихсанова ?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Ихсанов Зиннат (Первый) Галимович
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Дочь: (Ихсанова) Зифа Галимовна
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Дочь: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Ихсанов Хадый (Хади) Галимович
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Дочь: (Ихсанова) Гильминур Галимовна
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)