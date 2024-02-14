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Ихсанов Галим Сальманович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ихсанов Сальман Бильданович

Мать: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Ихсанов Зиннат (Первый) Галимович

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
25.08.1912

Сын: Ихсанов Хурмат (Хурматулла) Галимович

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1916

Сын: Ихсанов Гиният (Гиниятулла) Галимович

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Ихсанова) Зифа Галимовна

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Ихсанов Хадый (Хади) Галимович

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Ихсанова) Гильминур Галимовна

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Смерть
Неизвестно

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