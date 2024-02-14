Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Ихсанов Галим Сальманович

Мать: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Хисматуллин Марат Хакимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Рождение ребёнка
27.03.1944

Сын: Хисматуллин Фаат Хакимович

Отец ребёнка: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Рождение ребёнка
23.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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