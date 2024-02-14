Хисматуллина (Ихсанова) Газиза Галимовна
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1942
Сын: Хисматуллин Марат Хакимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович
Рождение ребёнка
27.03.1944
Сын: Хисматуллин Фаат Хакимович
Отец ребёнка: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович
Рождение ребёнка
23.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хисматуллин Хаким Герой Соцтруда Идрисович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно