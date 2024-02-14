(Ихсанова) Гильминур Галимовна
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мидхат Бариевич
Отец ребёнка: Барий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мират Бариевич
Отец ребёнка: Барий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Барий
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно