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(Ихсанова) Гильминур Галимовна

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Ихсанов Галим Сальманович

Мать: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мидхат Бариевич

Отец ребёнка: Барий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мират Бариевич

Отец ребёнка: Барий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барий

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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