Барий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барий

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ихсанова) Гильминур Галимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мидхат Бариевич

Мать ребёнка: (Ихсанова) Гильминур Галимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мират Бариевич

Мать ребёнка: (Ихсанова) Гильминур Галимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ихсанова) Гильминур Галимовна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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