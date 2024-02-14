Ихсанов Сальман Бильданович
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Ихсанов Бильдан
Мать: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Газиза Сальмановна
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Миндар Сальманович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Гильман Сальманович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Галим Сальманович
Мать ребёнка: Ихсанова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ихсанова ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно