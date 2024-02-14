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Ихсанов Сальман Бильданович

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Ихсанов Бильдан

Мать: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ихсанова) Газиза Сальмановна

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Миндар Сальманович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Гильман Сальманович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ихсанов Галим Сальманович

Мать ребёнка: Ихсанова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ихсанова ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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