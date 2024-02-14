Ихсанова ?
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ихсанова) Газиза Сальмановна
Отец ребёнка: Ихсанов Сальман Бильданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Миндар Сальманович
Отец ребёнка: Ихсанов Сальман Бильданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Гильман Сальманович
Отец ребёнка: Ихсанов Сальман Бильданович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ихсанов Галим Сальманович
Отец ребёнка: Ихсанов Сальман Бильданович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно