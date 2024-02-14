Тимербулатова Минжамал
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1832
Дата смерти1944
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Сын: Тимербулатов Гизатулла Садрыевич (Садретдинович)
Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)
Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)
Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович
Смерть
1944
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно