Тимербулатова Минжамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимербулатова Минжамал

Тимербулатова Минжамал

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1832

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Рождение ребёнка
1860

Сын: Тимербулатов Гизатулла Садрыевич (Садретдинович)

Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Рождение ребёнка
1865

Сын: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Тимербулатов Нуритдин Садрыевич (Садретдинович)

Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ихсанова (Тимербулатова) Минняфа Садрыевна (Садретдиновна)

Отец ребёнка: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Смерть
1944
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.