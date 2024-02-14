Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1865

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1832 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Мать: Тимербулатова Минжамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимербулатов Мухамадей Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Тимербулатова (Тимербулатова) Фархижамал Сарвартдиновна

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
02.04.1911

Дочь: Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Тимербулатов Гильметдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
1921

Сын: Тимербулатов Нигмат Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович

Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Смерть
1950
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.