Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1865
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Сын: Тимербулатов Мухамадей Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Дочь: Тимербулатова (Тимербулатова) Фархижамал Сарвартдиновна
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Сын: Тимербулатов Мисбахетдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Дочь: Гайнутдинова (Тимербулатова) Гильмижамал (Гильмиямал) Сарвартдиновна
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Сын: Тимербулатов Гильметдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Сын: Тимербулатов Нигмат Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Сын: Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович
Мать ребёнка: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна