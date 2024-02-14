Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

1922

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)

Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимербулатова Файруза

Смерть
1945
Причина смерти: Пулевое ранение
Похороны
Неизвестно

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