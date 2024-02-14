Тимербулатов Мифтахетдин Сарвартдинович
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения1922
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Тимербулатов Сарвартдин Садрыевич (Садретдинович)
Мать: Тимербулатова (Габбасова) Минжихан (Минзиган) Фатаховна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимербулатова Файруза
Смерть
1945
Причина смерти: Пулевое ранение
Похороны
Неизвестно