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Тимербулатов Гизатулла Садрыевич (Садретдинович)

Место рождения

д.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Тимербулатов Садрый (Садретдин) Тимербулатович

Мать: Тимербулатова Минжамал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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