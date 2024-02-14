Тимербулатов Гизатулла Садрыевич (Садретдинович)
Место рожденияд.Туйметкино Чистопольского уезда Казанской губернии ( сейчас Черемшанский район РТ)
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Тимербулатов Гиниятулла Гизатуллович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь