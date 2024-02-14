Магадеев Салах Галяутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Магадеев Салах Галяутдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

15.06.1913

Дата смерти

10.05.1968

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1943 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1913

Отец: Магадеев Галяутдин

Мать: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Рождение ребёнка
15.10.1943

Сын: Магадеев Халяф Салахович

Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Рождение ребёнка
15.06.1947

Сын: Магадеев Хафиз Салахович

Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Рождение ребёнка
03.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Рождение ребёнка
03.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Рождение ребёнка
08.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна

Смерть
10.05.1968
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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