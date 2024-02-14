Магадеев Салах Галяутдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения15.06.1913
Дата смерти10.05.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1943
Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна
Рождение ребёнка
15.06.1947
Мать ребёнка: Магадеева (Ихсанова) Гильмия Багмановна
Рождение ребёнка
03.08.1949
Рождение ребёнка
03.10.1952
Рождение ребёнка
08.03.1955
Смерть
10.05.1968
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно