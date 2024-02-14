Магадеев Фасах Галяутдинович
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Магадеев Роберт Фасахович
Мать ребёнка: Магадеева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магадеева ?
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магадеева ?
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Магадеева ?
Смерть
Неизвестно