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Магадеев Фасах Галяутдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1875 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магадеев Галяутдин

Мать: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Роберт Фасахович

Мать ребёнка: Магадеева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева ?

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева ?

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Магадеева ?

Смерть
Неизвестно

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