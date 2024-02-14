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Магадеев Галяутдин

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Енакиев Магдий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Фасах Галяутдинович

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Магадеев Шакир Галяутдинович

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1894

Сын: Магадеев Закир Галяутдинович

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
15.06.1913

Сын: Магадеев Салах Галяутдинович

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
1914

Дочь: (Магадеева) Сабира Галяутдиновна

Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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