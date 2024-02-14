Магадеев Галяутдин
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Отец: Енакиев Магдий
Мать: не указана
Сын: Магадеев Фасах Галяутдинович
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Магадеев Шакир Галяутдинович
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Дочь: Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Дочь: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Магадеев Закир Галяутдинович
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Сын: Магадеев Салах Галяутдинович
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)
Дочь: (Магадеева) Сабира Галяутдиновна
Мать ребёнка: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)