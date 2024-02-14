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Магадеев Закир Галяутдинович

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Магадеев Галяутдин

Мать: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
03.08.1924

Дочь: Ибрагимова (Магадеева) Муршида Закировна

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Азаматова (Магадеева) Мастура Закировна

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Истомирова (Магадеева) Магния Закировна

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Идрисова (Магадеева) Закия Закировна

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
1934

Дочь: (Магадеева) Хуршида Закировна

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
1938

Сын: Магадеев Булат Закирович

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Рождение ребёнка
14.01.1941

Дочь: Жданова (Магадеева) Суфия (Софья) Закировна

Мать ребёнка: Магадеева (Абдульманова) Хатима (Миннибикя)

Смерть
Неизвестно

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