Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галиуллина (Магадеева) Гильмихая (Хая) Галяутдиновна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Магадеев Галяутдин

Мать: Магадеева (Тимербулатова) Миннури Садрыевна (Садретдиновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галиуллин Гайнулла

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галиуллин Гайнулла

Рождение ребёнка
1937

Сын: Галиуллин Чулпан Гайнуллович

Отец ребёнка: Галиуллин Гайнулла

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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