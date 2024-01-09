Другова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Другов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1845
Сын: Другов Герасим Герасимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1849
Сын: Другов Георгий Николаевич
Отец ребёнка: Другов Николай Егорович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Другов Андрей Герасимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1854
Дочь: Другова Анна Герасимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1855
Сын: Другов Лаврентий Николаевич
Отец ребёнка: Другов Николай Егорович
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Другова Саламония Николаевна
Отец ребёнка: Другов Николай Егорович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Другов Николай Егорович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Другов Прокопий Герасимович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно