Другова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Другов Николай Егорович

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Другов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Другов Герасим Герасимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1849

Сын: Другов Георгий Николаевич

Отец ребёнка: Другов Николай Егорович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Другов Андрей Герасимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1854

Дочь: Другова Анна Герасимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1855

Сын: Другов Лаврентий Николаевич

Отец ребёнка: Другов Николай Егорович

Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Другова Саламония Николаевна

Отец ребёнка: Другов Николай Егорович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Другов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Другов Николай Егорович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Другов Прокопий Герасимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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