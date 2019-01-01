село Тугутуй, село Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область (на 2019) — Familio

Тугутуй

Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Иркутская губерния, Иркутский округ, Тугутуйская волость
307Тугутуйское, с., вол. пр.крестьяне2186
307Тугутуйское, с., вол. пр.поселенцы57

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Иркутская губерния, Иркутский уезд, Тугутуйская волость
В одноименном селении

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Иркутская область, Эхирит-Булагатский район
639814Тугутуйсело52°41'104°49'N-48-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Иркутская область, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Тугутуйское сельское поселение
25657442101с Тугутуйсело
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