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Другов Алексей Герасимович

Место рождения

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Другова Анна Петровна

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Другов Тимофей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Другова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Другов Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Другов Степан Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Другов Савва Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Другов Иосиф Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Другов Федор Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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