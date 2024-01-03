Другов Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Другова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Другов Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Другова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Другов Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1866
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно