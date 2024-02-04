Другов Герасим Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Другова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Другова Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Другова Мария Спиридоновеа
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Другова Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Другова Мария Спиридоновеа
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Другова Мария Спиридоновеа
Смерть
Неизвестно