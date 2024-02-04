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Другов Герасим Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Другова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Другова Мария Спиридоновеа

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Другова Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Другова Мария Спиридоновеа

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Другова Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Другова Мария Спиридоновеа

Рождение ребёнка
1887

Сын: Другов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Другова Мария Спиридоновеа

Смерть
Неизвестно

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