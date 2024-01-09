Другов Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Другов Егор Дмитриевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Другова Анна Петровна
Рождение ребёнка
04.03.1849
Сын: Другов Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Другова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Другов Лаврентий Николаевич
Мать ребёнка: Другова Анна Петровна
Рождение ребёнка
01.08.1857
Дочь: Другова Саламония Николаевна
Мать ребёнка: Другова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Другова Анна Петровна