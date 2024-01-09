Другов Николай Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другов Николай Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Другов Егор Дмитриевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Другова Анна Петровна

Рождение ребёнка
04.03.1849

Сын: Другов Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Другова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Другов Лаврентий Николаевич

Мать ребёнка: Другова Анна Петровна

Рождение ребёнка
01.08.1857

Дочь: Другова Саламония Николаевна

Мать ребёнка: Другова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Другов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Другова Анна Петровна

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