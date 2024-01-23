Другов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Другов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Другов Николай Егорович

Мать: Другова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Другова Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Другова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Другов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Другова Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Другов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Другова Матрена Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Другова Матрена Семеновна

Смерть
Неизвестно
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