Другов Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Другов Николай Егорович
Мать: Другова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Другова Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Другова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Другова Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Другова Матрена Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно