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Другов Прокопий Герасимович

Место рождения

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1883

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Другова Анна Петровна

Тугутуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Другова (Огонина) Елена Степановна

Рождение ребёнка
01.03.1908

Дочь: Другова Евдокия Прокопьевна

Мать ребёнка: Другова (Огонина) Елена Степановна

Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Другова Гулиания Прокопьевна

Мать ребёнка: Другова (Огонина) Елена Степановна

Рождение ребёнка
15.09.1915

Дочь: Другова Анастасия Прокопьевна

Мать ребёнка: Другова (Огонина) Елена Степановна

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