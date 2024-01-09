Другов Прокопий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1883
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Другова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1908
Дочь: Другова Евдокия Прокопьевна
Мать ребёнка: Другова (Огонина) Елена Степановна
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Другова Гулиания Прокопьевна
Мать ребёнка: Другова (Огонина) Елена Степановна
Рождение ребёнка
15.09.1915
Дочь: Другова Анастасия Прокопьевна
Мать ребёнка: Другова (Огонина) Елена Степановна