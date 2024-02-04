Другов Лаврентий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Другов Николай Егорович
Мать: Другова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Другова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Другова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Другова Параскева Лаврентиевна
Мать ребёнка: Другова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
1898
Сын: Другов Фёдор Лаврентиевич
Мать ребёнка: Другова Пелагея Петровна
Смерть
Неизвестно