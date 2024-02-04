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Другов Лаврентий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Му
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Другов Николай Егорович

Мать: Другова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Другова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Другов Иоан Лаврентиевич

Мать ребёнка: Другова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Другова Параскева Лаврентиевна

Мать ребёнка: Другова Пелагея Петровна

Рождение ребёнка
1898

Сын: Другов Фёдор Лаврентиевич

Мать ребёнка: Другова Пелагея Петровна

Смерть
Неизвестно

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