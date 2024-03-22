Корнилий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти10.04.1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Матвей Косьмин
Мать: Пелагия Илларионова
Бракосочетание
13.01.1824
Жена: Ульяния Зиновьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1824
Сын: Филимон Корнеев
Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кодрат Корнилиев
Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Ирина ст
Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева
Рождение ребёнка
30.11.1831
Сын: Климент Корнеев
Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева
Рождение ребёнка
25.08.1834
Сын: Варфоломей Корнилиев
Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева
Рождение ребёнка
07.04.1838
Дочь: Ирина Корнеева
Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева
Смерть
10.04.1840
государственных имуществ Силуяновского приказа