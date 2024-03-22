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Корнилий Матвеев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1805

Дата смерти

10.04.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Матвей Косьмин

Мать: Пелагия Илларионова

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
13.01.1824

Жена: Ульяния Зиновьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.11.1824

Сын: Филимон Корнеев

Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кодрат Корнилиев

Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Ирина ст

Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева

Рождение ребёнка
30.11.1831

Сын: Климент Корнеев

Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
25.08.1834

Сын: Варфоломей Корнилиев

Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.04.1838

Дочь: Ирина Корнеева

Мать ребёнка: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
10.04.1840
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
государственных имуществ Силуяновского приказа
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