Климент Корнеев
Место рождения
Дата рождения30.11.1831
Дата смерти23.04.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1831
Отец: Корнилий Матвеев
Мать: Ульяния Зиновьева
Бракосочетание
07.02.1854
Жена: Дария (Никеева)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1868
Сын: Иван Климентиев
Мать ребёнка: Дария (Никеева)
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Елена Климентова
Мать ребёнка: Дария (Никеева)
Рождение ребёнка
18.05.1872
Сын: Фёдор Климентиев
Мать ребёнка: Дария (Никеева)
Военная служба
1872
отставной рядовой Его Императорского Высочества Великого князя Павла Александровича 79 пехотного Куринского полка
Рождение ребёнка
08.05.1875
Сын: Николай Климентиев
Мать ребёнка: Дария (Никеева)
Смерть
23.04.1903