Климент Корнеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климент Корнеев

Место рождения

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

30.11.1831

Дата смерти

23.04.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1831

Отец: Корнилий Матвеев

Мать: Ульяния Зиновьева

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
07.02.1854

Жена: Дария (Никеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1868

Сын: Иван Климентиев

Мать ребёнка: Дария (Никеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Елена Климентова

Мать ребёнка: Дария (Никеева)

Рождение ребёнка
18.05.1872

Сын: Фёдор Климентиев

Мать ребёнка: Дария (Никеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Военная служба
1872
отставной рядовой Его Императорского Высочества Великого князя Павла Александровича 79 пехотного Куринского полка
Рождение ребёнка
08.05.1875

Сын: Николай Климентиев

Мать ребёнка: Дария (Никеева)

Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
23.04.1903
Пузеки, Бородинская волость, Поречский уезд
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